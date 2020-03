Tha Alba Chruthachail a' ruith chùrsa an-dràsta a tha a' toirt cothrom do thriùir a tha fileanta sa Ghàidhlig air trèanadh 'son breithneachadh a dhèanamh air na h-ealain Ghàidhlig.

Tha an cùrsa ag amas air an ullachadh leis an an t-seòrsa sgilean a tha a dhìth 'son na h-obrach sin.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich dhan chiad chùrsa aig Talla Eden Court ann an Inbhir Nis.