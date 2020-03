Tha feum air barrachd ghoireasan a thaobh leasachadh na Gàidhlig, a-rèir cathraiche ùr Bhòrd na Gàidhlig, Màiri NicAonghais.

À Uibhist a Deas bho thùs, tha a Bh. Ph. NicAonghais air a bhith an-sàs ann am foghlam fad iomadh bliadhna, 's tha i cuideachd na cathraiche air Ceòlas Uibhist.

A' bruidhinn mun dreuchd thuirt i:

"'S e coimhead air na h-amasan mòra a th'anns a Phlana Nàiseanta, a bhith a' cleachdadh na Gàidhlig, ag ionnsachadh na Gàidhlig, a cur air adhart na Gàidhlig ann an iomadach dòigh agus an t-àite cudtromach a th'aig Bòrd na Gàidhlig a luib na h-obrach sin a dhèanamh".

"Bha fhios aig a h-uile duine gun robh obair ri dhèanamh a thaobh Bòrd na Gàidhlig a ghluasad air adhart agus a-mach às a sin thàinig Plana Leasachaidh às an robh obair gu leòr agus thathar a' dèanamh adhartas math leis an obair sin, " thuirt i.

Adhartas

"Chan eil e seachad fhathast ach thathar air cuid mhath dhe a' dhèanamh agus 's e a-nis ri bhith a' coimhead air ciamar a tha an obair sin a tha air a chuir an cèil, ciamar a tha e a' dol a dhèanamh feum, ciamar a tha e dol a dhèanamh feum a thaobh taobh a-staigh a bhuidhinn agus cuideachd mar a tha a' bhuidheann a' coimhead a-mach ris an fheadhainn eile a tha an luib na Gàidhlig.

"Tha an obair a' dol air adhart ach leanaidh e greis. Tha adhartas is atharrachadh a' toirt ùine mar a tha fhios aig a h-uile duine ach 's e obair là toiseachaidh agus tha deagh thoiseachadh air a dhèanamh air a sin.

"Is fior thoil leamsa a bhith ag obair ann an coimhearsnachdan agus a bhith a' faicinn iomairtean a tha a' dèanamh adhartas agus a tha a' dèanamh atharrachadh air beatha.

"Tha toileachadh air a bhith agam a luib sin fad iomadach bliadhna 's a luib foghlam cuideachd agus tha an t-eòlas a th'agam a cur ris na rudan sin gu h-àraid anns na h-Eileanan agus trò Alba air fad.

"Tha sinn ag aithneachadh gu bheil feum air barrachd is barrachd ghoireasan a thaobh leasachadh na Gàidhlig a chuir air adhart.

Cudtromach

"Agus tha sinn a' faicinn an obair a tha Misneachd, is am buidhean a tha sin, gu math cudtromach.

"Còmhla le Misneachd agus le buidhnean eile gum bith sinn a'strì gus barrachd airgid, barrachd luchd-obrach, barrachd ghoireasan a tharaing chun na Gàidhlig airson gu bheil an leasachadh agus a' Ghàidhlig a' dol air adhart 's a dol bho neart gu neart, " thuirt Màiri NicAonghais.

A bharrachd air cathraiche ùr chaidh Stiùbhart MacLeòid ainmeachadh mar ball ùr den bhòrd. Buinidh e don Bhac ann an Leòdhas, 's tha e na chunntasair, le PhD ann am mion-chànanan na h-Alba.

Chaidh an aimneachadh dha na dreuchdan pàirt-ùine leis an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney.