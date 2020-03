Taic de £160m do Chompanaidh Bhradain

Image copyright Anne Burgess Geograph

Thèid £160m a chosg a leasachadh Companaidh Bhradain na h-Alba thairis air an ath-cheithir bliadhna.

Cheannaich a' chompanaidh Bakkafrost às na h-Eileanan Fàro, Bradan na h-Alba, aig deireadh na bliadhn' uiridh, agus tha iad a' gealltainn leasachadh mòr air na goireasan a th' aig a' chompanaidh ann an Alba.

Theid an t-airgead a chosg air laraich aig muir agus air an dà thaigh-giullachd aca a dh'aona-ghnothaich airson barrachd iasg òg àrach, agus trian a bharrachd de dh'iasg a chur gu margaid.

Tha grunn laraich aca air taobh siar na h-Alba far a bheil iad ag àrach bhradan. Agus taigh-giullachd ann an Steornabhagh agus sa Char Dubh air Loch Fìne, a tha a' giullachd corr is 30 mìle tunna bradan gach bliadhna.

Thuirt Bakkafrost gun tèid sin suas gu 50 mile tunna sa bhliadhna, agus gun èirich na tha iad a' cuir gu margaid às na h-Eileanan Fàro fhèin gu 100 mìle tunna gach bliadhna.

Nas motha

Tha taigh smocaidh aig a chompanaidh ann an Steòrnabhagh a bharrachd.

Thathar a cuir tòrr earbsa ann a bhith leigeil leis an iasg òg fas nas motha nan àbhaist, nas motha na tha iad aig companaidhean eile, mas tèid an cuir gu muir.

Tha an t-iasg nas trioma mar sin agus a' chompanaidh ag ràdh nach eil iad cho buailteach galar a ghlacadh.

Le 6 àite sna h-Eileanan Fàro far a bheil iad ag àrach 12 millean iasg bheag sin an-dràsta, tha iad ag iarraidh sin àrdachadh gu 15 millean nas fhaide air a bhliadhna sa.

Tha 11 àite aca an Alba far a bheil iad a cuir a-mach 8 millean iasg òg sin, tha iad sin a' dol gu muir an-dràsta nas lugha na an fheadhainn a th'aca sna h-Eileanan Fàro , agus tha iad ag iarraidh sin atharrachadh.

Cuideachd tha iad ag iarraidh air cuideam a chuir air a phrògram a bh'aig Companaidh Bhradain na h-Alba fhèin a bhith ag obair le bradan a chaidh àrach anns na h-eileanan fhèin, a "native hebridean", agus an àite a bhith ag àrach 6 millean ugh gach bliadhna, sin àrdachadh gu 10 millean ann an Alba.

Duilgheadasan

Tha duilgheadasan mòra air a bhith aig a' ghniomhachas anns a dhà no thrì bliadhna a chaidh seachad le tòrr bhradain air a bhith a' bàsachadh le diofar thinneasan.

Ach thuirt a chompanaidh Bakkafrost gu bheil dòighean obrach math aca agus gun dean iad an gnothach air an àireamh de mhialan-mara a tha a' toirt buaidh air an euisg a ghearradh agus mar sin na tinneasan a tha a' tighinn na luib.

A bharrachd air a sin gum faigh iad obrachadh ann an dòighean a tha a' gearradh cosgaisean agus a bhith a' leudachadh na dòighean a tha a' cumail galairean air falbh is gum bidh sin a' ciallachadh gun urrain dhan a chompanaidh cumail a' fàs.