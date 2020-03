Àireamh nam feòragan ruadha seasmhach

Dh'fhuirich an àireamh de dh'fheòragan ruadha aig ìre sheasmhach sa bhliadhna a chaidh seachad, a rèir aithisg bhliadhnail na buidhne a tha ag obair airson na beathaichean a dhìon.

A bharrachd air a sin, tha an àireamh de dh'fheòragan glasa anns an ear-thuath fhathast a' tuiteam.

Thòisich a' bhuidheann "Saving Scotland's Red Squirrel" a tha ag amas air feòragan ruadha na h-Alba a shàbhaladh, a' clàradh àireamh nam beathaichean sna sgìrean far a bheil feòragan glasa air droch bhuaidh a thoirt orra.

Anns na bliadhnaichean mu dheireadh, dh'fhuirich na bh' ann dhiubh mun aon ìre às dèidh bliadhnaichean de chrìonadh.

Thugar an fheòrag ghlas dhan dùthaich seo à Aimearagaidh san 19mh linn, agus tha iad air droch bhuaidh a thoirt air àireamhan den fheadhainn ruadha.

Atharrachaidhean

Ann an ceann a deas na dùthcha, sna Crìochan, Dùn Phris is Gall Ghaidhealaibh agus am pàirtean de Shiorrachd Adhair is Siorrachd Lannraig a Deas, thuit an àireamh den fheòrag ghlas bho 60% gu 51%.

Agus dh'èirich na bh' ann dhiubh ann an sgìrean far nach fhaicear ach an fheòrag ruadh a-mhaìn, bho 29% gu 34%.

A bharrachd air a sin tha cùisean a' coimhead math san taobh an ear agus ann am meadhan na dùthcha.

Ann an Siorrachd Obar Dheathain mar eisimpleir, chan fhaicear am beathach glas ach ann am Baile Obar Dheathain fhèin mar as trice.

Tha obair air tòiseachadh a-nis air clàr na bliadhna-sa.