Dìth Misneachd?

Image caption Luchd-iomairt Misneachd aig Taigh-Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba ann an 2017.

Tha gu leòr de dhaoine air fàilte a chur air Misneachd bho chaidh a' bhuidheann iomairt a stèidheachadh.

Bha faireachdainn ann bho chionn treis gun robh feum air buidhinn den leithid ann an saoghal na Gàidhlig, buidheann iomairt neo-eisimeileach le guthan ùra is gun cheanglaichean ris na buidhnean stèidhichte a th' ann.

Buidheann le làn-chead rudan a ràdh is argamaidean a dhèanamh nach eil, 's dòcha, aig cuid eile.

Ged a tha iad fhathast an ìre mhath òg mar bhuidhinn, tha iad mar-thà air ceistean cudromach a chur air adhart agus buaidh mhòr a thoirt air an deasbad mun Ghàidhlig.

Bha mar a thog Màiri NicAonghais air cho cudromach 's a tha an obair aca sa chiad agallamh aice mar chathraiche Bhòrd na Gàidhlig na dhearbhadh air an àite a tha Misneachd air cosnadh dhaibh fhèin.

Taic

Am measg cheistean a th' air leantainn mun deidhinn fhèin ge-tà, 's e gu dè an taic a tha dha-rìribh aca am measg nan Gàidheal.

'S e sin a dh'fhàg gur e ceum rudeigin dàna a bh' ann - fiù 's do bhuidhinn radaigich - tagraiche a chur air adhart ann am fo-thaghadh Eilein a' Cheò.

Chaidh an tagraiche sin, Màrtainn Mac a' Bhàillidh, a chur a-mach sa chiad chuairt den phròiseas le 45 bhòt. Fhuair an dàrna tagraiche bhon bhonn aig an ìre sin, Ruairidh Stiùbhairt aig na Tòraidhean, 314 bhòt. Bha am fear a bhuannaich air a' cheann thall, Calum Rothach, air 911 bhòt a chàrnadh.

Tha Misneachd ag ràdh gur e "deagh chothrom a bh' ann staing na Gàidhlig a chur air beulaibh dhaoine agus na poileasaidhean a bhiodh a dhìth gus stad a chur air a crìonadh a dheasbad".

Tha iad a' cumail a-mach gur e iomairt shoirbheachail a bh' aca, iomairt a dh'fhàg gun robh suidheachadh na Gàidhlig mar phàirt den deasbad agus a' nochdadh ann am pàipearan-naidheachd aig ìre ionadail is nàiseanta.

Chuir iad meal a naidheachd air Calum Rothach, tagraiche le Gàidhlig a bhruidhinn mun chànan tron iomairt aige.

Agus bu chòir cuimhneachadh gur e ceum eile air an rathad a bha seo do Mhisneachd. Tha buidhnean gu leòr air tòiseachadh aig ìre glè ìosail is air àrd-ìre a ruighinn air a' cheann thall. Tha am pàrtaidh poilitigeach a tha an-dràsta a' riaghladh ann an Alba nam measg.

Dragh

Ach sin uile ann no às, tha e doirbh gun coimhead air 45 bhòt ann an sgìre le Gàidheil gu leòr is Colaiste Ghàidhlig mar bhuille do chliù Mhisneachd.󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Bidh cuid ann le fiamh a ghàire air an aodann le mar a chaidh dhaibh.

'S e comharra a tha sin air mar a tha Misneachd air dragh a chur air feadhainn ann an suidheachaidhean àrda.

Chan e droch rud a th' ann do bhuidhinn-strì sam bith nàimhdean a bhith aca.

'S e a' cheist do Mhisneachd an-dràsta ge-tà, càite bheil an caraidean?