Dàrna neach air bàsachadh leis a' chòrona-bhìoras

Tha an dàrna neach air caochladh ann an Alba às dèidh dhaibh coròna-bhìoras a' ghabhail.

Bha am fireannach, a bha suas ann am bliadhnaichean agus a fulang le trioblaidean slàinte eile, air a bhith a' faighinn cobhair ann an sgìre Ghlaschu is Cluaidh.

Tha e dearbhte gu bheil faisg air 200 duine ann an Alba air an gannrachadh leis a bhìoras - agus chaidh innse do bhuill na Parlamaid Albannaich gu bheil seirbheis slàinte na dùthcha a nis air ghleus eiginn. Seo Eileen NicDhòmhnaill.