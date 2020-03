Sgoiltean an Alba a' dùnadh

Image copyright Getty Images

Dh'fhoillsich Prìomh Mhinisteir na h-Alba, Nicola Sturgeon, an-diugh (18mh Màrt) gun dùin sgoiltean agus sgoiltean-àraich air feadh Alba bho Dhihaoine am 20mh là den Mhàrt.

Thuirt i gun robh e buailteach nach fosgladh iad a-rithist ron t-samhraidh.

Thàinig am fiosrachadh a-mach is e air a dhearbhadh gun robh an treasamh duine air bàsachadh an Alba leis a Choròna-Bhìoras.

Tha àn àireamh de dhaoine a th' air bàsachadh san dùthaich leis a' ghalar a-nis aig 227, suas 32 bhon-dè.

Thuirt i, leis mar a tha an galar a' sgapadh gun robh an àireamh de thidsearan a bha far an sgoil a sìor dhol suas agus gun robh seo a' cur cuideam air an luchd-obrach air fad.

Dìon

Ach thuirt i gun robh a bhith a' dìon chloinne na "phrìomh stiùireadh" sa cho-dhùnadh.

Thuirt Ms Sturgeon gun toireadh Rùnaire an Fhoghlaim, John Swinney, seachad barrachd fiosrachaidh a-màireach (Diardaoin 19mh Màrt) agus gum freagradh e ceistean mu dheuchainnean agus dè bha seo a ciallachadh do luchd-obrach.

"Tha sinn ag obrachadh a-mach fiosrachadh mionadeach agus dè na bhios seo a ciallachadh. Dè cho fad 's a mhaireas seo mar eisimpleir?" thuirt Ms Sturgeon.

"An comhairle as fheàrr a bheir mi dhuibh an-dràsta 's e nach fosgail na sgoiltean no na sgoiltean-àraich às dèidh làithean-saora na Càisg," thuirt i.