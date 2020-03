Taic Ghnìomhachais

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gu bheil iad deiseil airson tuilleadh a dhèanamh gus daoine a chumail ann an cosnaidhean tron Choròna-Bhìoras. Dh'fhoillsich an t-Seansalair roimhe taic do chompanaidhean luach £350bn eadar iasadan agus grantaichcean. Chan eil e soilleir fhathast dè an còrr a nì iad, ach thuirt Rùnaire a' Ghnothachais, Alok Sharma, gun robh ministearan a' sgrùdadh na cùise.

Age Scotland

Bidh seirbheis na buidhne Age Scotland na seirbheis èiginn airson nam mìosan a tha romhainn, thuirt am Prìomh Mhinistear Nicola Sturgeon. Dh'fhoillsich i taic-airgid a bharrachd dhan bhuidhinn madainn an-diugh.

Cùram Sòisealta

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh taic an t-sluaigh airson seirbheis a' chùraim shòisealta a chumail a' dol. Tha iad ag ràdh gum bi iad ann an staing 's iad a' sùileachadh gum bi timcheall air 160 de luchd-obrach na seirbheis far an obair anns na trì mìosan romhainn. Dh'iarradh iad air daoine sa choimhearsnachd a b' urrainn cuideachadh fios a chur thuca - feadhainn le eòlas air cùram, ach cuideachd feadhainn aig nach eil. Agus tha iad ag iarraidh air teaghlaichean dhaoine a tha a' faighinn cùraim barrachd a dhèanamh iad fhèin ma 's urrainn dhaibh.

Loganair

Dhearbh Loganair gum bi iadsan a' lùghdachadh àireamh nan seirbheisean adhair aca air sgàth a' bhìorais. Thuirt iad gu bheil an àireamh dhaoine a tha a' cur air dòigh siubhail air na plèanaichean aca sìos trì chairteal mar a tha. Am measg nan atharrachaidhean bidh dà sheirbheis anns an là eadar Steòrnabhagh agus Glaschu, agus bidh i sin cuideachd a' frithealadh Bheinn nam Fadhla.

Na Bùithdean Mòra

Tha na bùithdean mòra a' teannachadh an àireamh rudan a dh'fhaodas daoine a cheannach feuch am faigh iad smachd air a' ghainnead a tha feadhainn ag adhbharachadh le bhith a' càrnadh stuth. Tha Morrisons a' dol a dh'fhaighinn stuth a-steach dha na bùithdean aca nas trice, agus cuiridh Sainsbury's a' chiad uair de thìde a bhios iad fosgailte a-màireach air leth do sheann daoine agus do dhaoine so-leòinte a-mhàin.

A' Ghearmailt

Anns a' Ghearmailt thàinig rabhadh bhon institiùt saidhneans a tha a' comhairleachadh an riaghaltais gum faodadh an galar tighinn air 10,000,000 duine an sin ann an dhà no thrì mhìosan. Gabhaidh sin seachnadh thuirt iad, nan leanadh daoine na riaghailtean teann a tha gan cur an sàs.

Na Margaidhean

Thuit margaidhean earrainnean air feadh an t-Saoghail a-rithist a dh'aindeoin 's na tha riaghaltasan anns gach àite air a dhèanamh airson eaconomaidhean a chuideachadh tron staing. Thuit Clàr nan Ceud Earrainnean ann an Lunnainn còrr air trì puingean.