Seirbhisean dìon ag ullachadh taic a thoirt a thaobh a choròna-bhìorais

Tha suas ri 20,000 neach bho na seirbhisean dìon gan deiseileachadh 'son a dhol an-sàs air eagal 's gu bheil iad a dhìth san iomairt 'son dèiligeadh ris a' choròna-bhìoras.

Tha Ministearalachd an Dìon a' dùblachadh na th'aca de dhaoine a bhios deiseil airson na poilis is seirbhisean slàinte a chuideachadh.

Tha an còmhnaidh na mìltean shaighdearan is luchd-obrach eile bho na seirbhisean dìon deiseal na poilis is seirbheisean eile a chuideachadh ann an suidheachaidhean èiginn.

Deiseal

Tha iad a-nise ag ràdh gu bheil iad gus am feachd a tha sin a dhùblachadh gu 20,000 duine.

Thuirt an MOD nach eil iad ach ag ullachadh mu choinneamh an t-suidheachaidh a th'ann, is nach deach iarraidh orra saighdearan a chur air na sràidean.

Ach bidh iad deiseal airosn na poilis, na serbhisean slàinte agus seribheis nam prìosan is eile a chuideachadh.

Mar tha, tha trèanadh ga thoirt do chòrr is 100 saighdear gus tancairean ocasaid a dhraibheadh gu ospadalan, ma tha feum air.

Tha gu leòr de dhotairean is nursaichean bho na seirbheisean dìon mar thà ag obair gus an NHS a chuideachadh.

Tha 227 cùis dearbhte den a' chòrona-bhìoras ann an Alba.