Atharrachadh air cruth tiodhlacaidhean ri linn a' choròna-bhìorais

Thuirt a' chompanaidh tiodhlacaidh Archibald Macrae ann an Steòrnabhagh gum bi aca ri atharrachadh a thoirt air cruth tiodhlacaidhean rè ùine ri linn a choròna-bhìorais.

Cha bhith tuilleadh togail ann às dèidh seirbheis, le imreachadh ann le ciste.

Cha bhith iad a bharrachd a' cur cistichean dhan taigh no dhan eaglais, agus iad gan toirt gu dìreach dhan a' chladh fhèin.

Tha'd air na ceumanan seo a ghabhail airson a' choimhearsnachd agus an luchd-obrach aca a dhìon, thuirt iad.

Bainnsean

Dhearbh an Eaglais Chaitligeach, coltach ri mòran eaglaisean eile, nach bidh na seirbheisean aca-san a' leantainn mar is àbhaist aig an àm sa.

Cha bhith iad a' cumail aifrean poblach Didòmhnaich ach thèid eaglaisean a chumail fosgailte do dhaoine tha airson a dhol annta a dh'ùrnaidh.

Tha dòchas ann ge-tà gum faigh sagairtean a-mach a choinneachadh ri daoine fhathast.

Dh'fhoillsich iad fhèin is Eaglais na h-Alba comhairle do dhaoine tiodhlaicaidhean a sheachnadh mur a b'e tiodhlacadh teaghlaich a bh'ann, a dh'aona-ghnothaich airson stad a chuir air Covid 19 bho bhith sgapadh.

A thaobh bainnsean, chaidh iarraidh air eaglaisean gun uidhir a phòsaidhean a làimhseachadh agus 's dòcha iarraidh air daoine an leithid a chuir dheth aig an àm a tha seo.

A' Chàisg

Thàinig comhairle oifigeil bhon riaghaltas nach bu choir tachartasan le còrr is 500 duine a bhith gabhail àite bho Dhiluain sa chaidh, seirbhisean eaglais nam measg.

Bheir an casg seo buaidh air seirbheisean na Càisge cuideachd.

Thuirt stiùrichean bho na h-eaglaisean gun e co-dhùnaidhean doirbh a bha seo agus gun cùm iad orra ag ùrnaigh airson an fheadhainn a tha a' fuiling.