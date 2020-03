Iomagain mu iasgach ri linn a' chòrona-bhìorais

Image copyright Getty Images

Le taighean-bìdhe a' dùnadh is margaidhean èisg na Roinn Eòrpa a' sguir a ghabhail èisg à Alba, tha rabhadh bho iasgairean anns na h-eileanan gum feum iad cùl a chur ris a' ghniomachas mur a faigh iad taic tro staing a' choròna-bhìorais.

Tha iasgairean air taic iarraidh bhon riaghaltas airson bàtaichean a chumail aig muir agus bha na h-uidhear a dhòchas ann nuair a thuirt Rùnaire nan Cùisean Dùthchail an Alba, Fearghas Ewing gun robh iad ag obair air pasgan de thaic-airgid a thoirt do dh'iasgachd, a' toirt a-staigh iasgairean clèibh.

Iasadan

A' bruidhinn air Aithris na Maidne, thuirt ceannard na companaidh ghiollachd, Barratlantic, Dòmhnall Eòsaph MacIlleathain, gu bheil cùisean fìor dhuilich dhan a' ghniomhachas, eadar droch thìde bho thoiseach na bliadhna, agus a-nise margaidhean na Roinn Eòrpa air dùnadh.

Thuirt e gu bheil cuid a bhàtaichean fhathast aig muir, ach nach eil fios dè cho fad's a mhaireas sin mur a h-eil daoine dol ga cheannach.

"Feumaidh an riaghaltas taic a thoirt dhaibh, tha sgothan air an taobh an iar a crochadh air an iasgach agus tha iasadan mòra aca agus teaghlaichean ri chumail.

"Feumaidh an riaghaltas cuideachadh a thoirt dhaibh, tha'd a' toirt cuideachadh do dhaoine anns a roinn phoblaich agus feumaidh iad an aon rud a dhèanamh dhan fheadhain san roinn phriobhaidich", thuirt e.

Luchd-giollachd

Tha e cudromach gu bheil sgothan fhathast a' dol gu muir thuirt Mgr MacIlleathain, leis gu bheil iad na ghniomhachas a tha a' cur biadh air a' bhòrd dhan t-sluaigh.

"Mur a faigh iad taic bhon riaghaltas tron a staing a tha seo, cha bhith iasgairean air fhàgail agus cha bhith luchd-giollachd ann an Alba no ann a Sassain", thuirt e.

Chan eil maorach daor mar mùsgan-caol no creachann gan reic thall thairis leis nach eil na taighean-bidhe a' ceannach air sailleabh 's gu bheil iad dùinte, 's tha sin a' toirt buaidh mhòr air a' ghniomhachas.