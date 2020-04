Càintean a' Choròna-Bhìorais

Image copyright Police Scotland Image caption Faodaidh na poilis càintean a chur air daoine nach cùm ri stiùireadh an Riaghaltais

Cha tug Poileas Alba ach an aon chàin seachad ann an sgìre na Gàidhealtachd 's nan Eilean fo chumhachdan ùra a th' aca tro èiginn a' Choròna-Bhìorais.

Chaidh 144 càin a thoirt seachad air feadh Alba, eadar an 27mh là den Mhàrt agus a' chiad là den Ghiblean, dhan fheadhainn nach do chùm ri stiùireadh an Riaghaltais.

Faodaidh na poilis càin £60 a chur air daoine nach lean na riaghailtean mu bhith a' cumail air falbh bho chèile, agus a bhith a' fuireach a-staigh mura h-eil adhbhar deatamach ann a dhol a-mach.

Thèid a' chàin a lùghdachadh gu £30 ma thèid a phàigheadh taobh a-staigh 28 là.

Bidh peanasan nas cruaidhe ann dhan fheadhainn a bhriseas na riaghailtean grunn thursan.

Tàing

Thug Àrd-Chonastabal Phoileas Alba, Iain Livingstone, taing dhan phoball 's e ag ràdh gu bheil a' mhòr-chuid de dhaoine a' leantainn nan riaghailtean a chaidh a chur mun coinneimh.

Thuirt e, leis an deireadh-sheachdain air fàire, gu bheil e riatanach gun cùm daoine orra leis an seo.

'S ann an sgìre Ghaschu as motha a chaidh de chàintean a thoirt seachad thuige seo.