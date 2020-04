Fhad's a tha a mhòr chuid de na fèisean ann an Dùn Èideann air an cuir dheth am bliadhna, chaidh aon dhiubh air adhart ann an cruth caran diofraichte.

Bha gach nì co-cheangailte ri Feis Chlarsaich Eadar Nàiseanta Dhùn Èideann ri fhaighinn air loidhne. Tha barrachd aig Fionnlagh Cunniffe.