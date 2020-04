Beachd na h-eileanan a bhith nan deuchainn son lagachadh riaghailtean

Chuir Ball Pàrlamaid Westminster nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNèill, fàilte air beachd an Ollaimh Ùisdean Pennington na h-Eileananan Iar agus Arcaibh a bhith mar àite-deuchainn airson a bhith a' lagachadh bhacaidhean a' Choròna-bhìorais.

Airson sin a choileanadh tha an t-Ollamh Pennington ag ràdh gum feum barrachd dheuchainnean a bhith air a dhèanamh.

Tha e dhen bheachd gum biodh an dà àite iomchaidh leis gu bheil àireamh gu math iosal de chùisean air a bhith ann.

Thuige seo cha do bhàsaich duine san h-Eileanan an Iar leis a' bhìoras agus 's e aon neach a tha air bàsachadh ann an Arcaibh.

Cuideachd tha bacaidhean nas cinntiche air siubhail leis gur e eileanan a th' annta.

Tha an dà rud a' ciallachadh gum biodh e nas fhasa leithid bùithtean agus eaglaisean fhosgladh agus cùisean fhaighinn air ais chun àbhaist mean air mhean, a rèir an Ollaimh Pennington.

Tha Aonghas Brianan MacNèill a' cur fàilte air a' mholadh cho fad sa dheadh deuchainnean farsaing a dhèanamh.

"S aithne dhomh-sa daoine anns na h-Eileanan an Iar a tha air a dhol dhachaigh agus iad air deuchainn fhaighinn agus iad cinnteach le Covid-19 agus cha deach deuchainn a dhèanamh air duine eile san taigh.

"Sin cho deireannach sa tha sinn a thaobh deuchainnean a dhèanamh," thuirt e.

Dhearbh Prìomh Mhinistear na Stàite, Dominic Raab, feasgar Diardaoin gum maireadh bacaichean a' Choròna-bhìorais trì seachdainnean eile.