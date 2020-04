Lockdown

Dh'innis Boris Johnson do bhuill eile sa riaghaltas gu bheil dragh air gum bi an dàrna sgapadh den Chorona-Bhìoras ann ma thèid an lockdown a thogail ro thràth. Tha e coltach gun do choinnich am Prìomhaire an t-seachdain sa chaidh ri Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Dominic Raab, aig a dhachaidh aig Chequers far am bheil am Prìomhaire a' faighinn seachad air a' bhìoras. Thèid sùil a thoirt air riaghailtean an lockdown a-rithist an ceann trì seachdainnean.

Lockdown an Alba

Gheall Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gum bi tuilleadh fiosrachaidh aicese an t-seachdainn seo mu phlana airson an lockdown a thogail.

PPE

Tha ùghdarrasan an NHS a' càineadh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte airson gealltanas air stuth dìon pearsanta PPE nach tàinig an-dè nuair a bha dùil. Thuirt an riaghaltas gu bheil iad an dòchas gun tig am plèana às an Tuirc an-diugh leis an stuth sin.

Fòrladh

Thòisich sgeama taic forladh an-diugh fon toir an riaghaltas 80% de phàigheadh an luchd-obrach do chompanaidhean a b' fheudar sguir airson ùine le èiginn a' Choròna-Bhìorais. Thuirt Roinn na Cuspainn agus Cìse gu bheil còrr air 60,000 companaidh mar-thà air cuideachadh iarraidh. Ach tha dragh ann nach eil an sgeama freagarrach do chuid, mar feadhainn a bhios a' fasdadh luchd obrach airson seusan na turasachd.

NHS Louisa Jordan

Tha an t-ospadal ùr eadar-amail ann an Glaschu deiseil air eagal agus gum bi feum air. Tha NHS Louisa Jordan, a chosg £83m, stèidhichte air làrach an SCE ri taobh Abhainn Chluaidh. Tha trì cheud leabaidh deiseil an-dràsta ach tha an riaghaltas an dòchas nach bi feum orra ma leanas daoine a' chomhairle mu bhith a' fuireach aig an taigh.

Lockdown sa Ghearmailt

Tha a' Ghearmailt a' toirt cead do bhuithean beaga fosgladh a-rithist agus feadhainn de riaghailtean a' bhìorais gan togail an sin. Bha nas lugha na ceithir mìle gu leth bàs sa Ghearmailt, aon de na h-ìrean bàis as lugha ann an dùthaich sam bith.

Virgin Atlantic

Thuirt Sir Richard Branson gun tèid a' chompanaidh adhair aige, Virgin Atlantic, fodha mura tig taic bhon riaghaltas. Sgrìobh esan do luchd-obrach na companaidh ag ràdh gu bheil mì-chinnt mhòr sa ghnìomhachas gun dad de dh'fhios, thuirt e, dè cho fad 's a bhios na plèanaichean aca nan tàmh.