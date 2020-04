Fhuair clann, agus inbhich, a tha glaiste a-staigh an cothrom tòiseachadh air cuairt a thìr iongantach Narnia.

Tha Màiri Anna NicUalraig air an leabhar ainmeil aig CS Lewis: An Leomhann, A' Bhuidseach agus Am Preas-Aodaich eadar-theangachadh gu Gàidhlig.

Dimàirt, leugh i a' chiad chaibideal air-loidhne.

Tha Andreas Wolff ag aithris.