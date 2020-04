"Dìth taice" an Cearrara

Image copyright Google Image caption Tha 68 duine a' fuireach san eilean, dàrna leth dhiubh sa cheann a tuath, gun rathad chun a' chinn a deas

Tha mì-thoileachas ann an Eilean Chearrara nach eil iad a' faighinn taic bho Chomhairle Earra-Ghàidheil agus Bhòid aig an àm seo.

Tha mu 30 duine a' fuireach ann an ceann a tuath an eilein, agus 's ann an sin a tha marina an Òbain stèidhichte cuideachd.

Tha 68 duine a' fuireach san eilean uile gu lèir.

Mar as àbhaist, faodaidh iad am bàta-aiseig beag aig a' mharina a' chleachdadh, ach chan eil i sin a' seòladh faisg cho tric an-dràsta le suidheachadh a' Choròna-bhìorais.

Pontùin

Ged a tha muinntir a' mharina a' dol dhan Òban uair san t-seachdain - a h-uile Diciadain - agus iad a' ceannach bìdh dhaibhsan a tha ga iarraidh, tha feadhainn diombach nach eil a' chomhairle a' toirt taic dhaibh.

Tha nas lugha na mìle eadar an t-eilean agus meadhan baile an Òbain, ach tha an t-eilean air a ghearradh na dhà leth, gun rathad eadar an ceann a tuath agus an ceann a deas.

"Chan urrainn dhuinn leigeil le daoine fhaicinn gu bheil sinn a' cur ar luchd-obrach air fòrladh, agus a' cumail a' ghnothaich a' ruith, ach gun seirbheis a thoirt don luchd-cleachdaidh againn a tha a' pàigheadh air a shon, agus aig a' cheart àm a' ruith seirbheis aiseig phoblaich," thuirt Robin King, bhon mharina.

"Agus gu dearbha, chan eil de dh'airgead aig a' chompanaidh seirbheis aiseig phoblach a ruith.

"Tha daoine saor-thoileach a' dèiligeadh ris an t-seirbheis riatanaich sin," thuirt e.

So-leòinte

Tha an t-seirbheis shaor-thoileach a' cumail stuth riatanach ri muinntir an eilein.

"Tha mise le inbhe so-leòinte, tha mi 72," thuirt Dòmhnall MacDhonnchaidh, a tha a' fuireach an ceann a tuath Chearrara.

"Tha timcheall, saoilidh mi, air ochd teaghlaichean, 's dòcha beagan a bharrachd, 's tha iadsan a' faighinn buannachd às sin.

"Mar sin tha e feumail dha-rìribh, agus tha e cho math dhiubh gu bheil iad ga dhèanamh - 's chan eil cosgais ort am bàta a chleachdadh," thuirt e.

Chan fhada bho chuir Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid pontùin a-steach aig a' chidhe an ceann a tuath an eilein.

Bho chionn beagan làithean dh'innis iad gun tàinig buannachd eaconomach luach còrr is £800,000 bhuapa dhan bhaile an-uiridh.

Tha am pontùin a-niste dùinte, ach a-mhàin do shoithichean coimearsalta a tha riatanach.

Dh'innis iad do mhuinntir Chearrara nach robh iadsan nam measg, ach gum faodadh iad an laimrig aig a' cheann eile a chleachdadh.

Tha beachd ann ge-tà, nach eil sin cho buileach freagarrach ri linn na tìde-mara, am measg rudan eile.

"Tha am bàta air fhàgail leis fhèin, agus nuair a chuireas iad am biadh no na stuthan air ais air a' bhàta, fàgar leis fhèin am bàta a-rithist fhad 's a pharcas iad an càr - rud a dh'fhaodas suas ri cairteal na h-uaireach a thoirt.

"Saoilidh mi gur ann aig tallaichean a' Chorrain a tha iad ga pharcadh, 's tha deagh sgrìob air ais bho an sin.

"Chì mi gu bheil trioblaid phractaigeach an lùib sin," thuirt e.

Seirbheis Riatanach

Tha cothrom aig tuathanaich a th' airson stoc no eile a ghluasad fònadh gu CalMac ro làimh, agus thig an t-aiseag dhan cheann a tuath.

A rèir chuid ge-tà, bu chòir seirbheis nas cunbhalaiche a bhith ann.

"Tha duilgheadasan ann a thaobh clann a chur dhan sgoil, a thaobh stuthan meidigeach, a thaobh còmhdhail gu obair," thuirt Mgr King.

"An-dràsta tha companaidh phrìobhaideach a' seasamh a-steach far am bu chòir 's dòcha seirbheis phoblach a bhith," thuirt e.

Thuirt a' chomhairle gu bheil iad a' toirt seirbheis riatanaich a-mhàin seachad tro àm staing a' Choròna-Bhìorais.