Leudachadh air sgeama biadh-sgoile air a' Ghàidhealtachd

Dhearbh Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad a' dol a leudachadh na sgeama aca airson biadh-sgoile a thoirt seachad fhad 's a mhaireas staing a' Choròna-Bhìorais.

Tha iad mar tha air còrr air 7,500 billeag a thoirt seachad 'son biadh-sgoile fhad 's a tha na sgoileatan dùinte.

Tha seo airson teaghlaichean a tha a' fulang bochdainn fhad 's a tha staing a' Choròna-Bhìorais a' leantainn.

Tha teaghlaichean a tha feumach air taic airson biadh-sgoile a' faighinn £15 gach seachdain airson gach pàiste.

Teaghlaichean bochda

Tha Comhairle na Gàidhealtachd den bheachd gum bi iad air 60,000 bileag a thoirt seachad suas chun an Ògmhìos.

Gu ruige seo bha daoine a' faighinn nam billeagan air-loighne, ach bhon t-seachdain seo tighinn gheibhear iad le cairt a' Cho-op, Payout Oifis a' Phuist agus aig Scotmid.

Tha buaidh a'Choròna-Bhìorais ga faireachdain gu h-àraidh am-measg theaghlaichean bochda agus dh'iarr a Chomhairle air duine sam bith a tha ann an staing, tagradh a chur a steach air post-d gu welfare.support@highland.gov.uk no fònadh an asgaidh air 0300 303 1362.

Thuirt Ceannard a' Bhuidseat aig a' Chomhairle, Alasdair MacFhionghuin, gu bheil iad air a bhith ag èisteachd ri teaghlaichean agus gur e sin an t-adhbhar a tha iad air an sgeama a leudachadh gu cuid de bhùithdean a tha ri fhaighinn ann an àitean iomallach.