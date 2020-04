“Dèanaibh àireamhan taighe follaiseach”

Image copyright Getty Images

Dh'iarr Bòrd Slàinte nan Eilean Siar air muinntir nan eilean gum biodh àireamh neo ainm an taighe aca follaiseach bhon rathad, gus am bi e nas fhasa dha dotairean no eile lorg fhaighinn orra.

Tha dùil gum bi aig luchd-obrach na slàinte ri tadhal air dachannan dhaoine nas trice fhad 's a mhaireas an suidheachadh.

Tha dùil cuideachd gum bi luchd-obrach nach àbhaist a bhith a' tadhal air dachannan dhaoine ris an leithid sin de dh'obair.

Ann an cuid de dh'àiteachan chan eil àireamhan no ainmean thaighean follaiseach, agus tha sin a' dèanamh na h-obrach sin nas doirbhe.

Tha Bòrd na Slàinte ag iarraidh air an t-sluagh oidhirp a dhèanamh àireamhan agus ainmean nan dachannan aca a dhèanamh cho soilleir 's a ghabhas air togalaichean, geataichean no ballaichean gus an gabh an lorg gu luath, agus gus an gabh lèigheas a thoirt seachad ann an ùine cho goirid 's as urrainn.