Belladrum dheth

Chaidh fèis chiùil Bhelladrum na bliadhna seo a chur dheth.

'S e dìreach an tè as ùire ann an sreath thachartasan a tha gan cur dheth am-bliadhna ri linn suidheahcadh a' choròna-bhìorais.

B' e am-bliadhna an 17mh bliadhna den fhèis, a thathas a' cumail mar as àbhaist faisg air a' Mhanachainn.

Thuirt an fheadhainn a tha ga ruith gur e slàinte is sàbhailteachd an rud as cudromaiche air cùlaibh a' cho-dhùnaidh.

Thuirt iad gu bheil iad duilich dha-rìribh nach eil an fhèis gu bhith ann am-bliadhna, ach gun coimhead iad romhpa gu fèis na h-ath-bhliadhna.

Faodar ticeadan airson na bliadhna seo a chumail airson an cleachdadh an ath-bhliadhna, no airgead fhaighinn air ais.

Thèid an fhèis a chumail eadar 29mh, 30mh agus 31mh an t-Iuchar 2021.