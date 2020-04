Saoghal gun airgead pàipeir?

Bho chaidh bacaidhean a' Choròna-bhìorais a chur an sàs, tha cuid de bhùithtean air sguir a ghabhail airgead ann am buinn agus notaichean - 's iad ag iarraidh air luchd-ceannach an cuid chàirtean a chleachdadh.

Tha mòran luchd-ceannach iad fhèin a' roghnachadh gun airgead a làimhseachadh.

An e seo an t-slighe air adhart?

Saoil am fàs daoine cho cleachdte ri bhith a' cleachdadh chàirtean a-mhàin 's gum bi leisg orra tilleadh gu na notaichean agus na buinn?

Tha Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein air a bhith a' rannsachadh.