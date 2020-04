Mòd Nàiseanta Rìoghail 2020 dheth

Cha bhi am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann am-bliadhna.

Cho-dhùin bòrd-stiùiridh a' Chomuinn Ghàidhealaich a chur dheth ri linn mì-chinnt a' Choròna-bhìorais.

Bha dùil gum biodh e ann an Inbhir Nis san Dàmhair.

Tha an Comunn a-nis airson gum bi e ann an Inbhir Nis an ath-bhliadhna agus gum bi dàil bliadhna air na Mòdan a chaidh ainmeachadh ann am Peairt, Pàislig agus anns an Òban.

Thuirt Ceann-suidhe a' Chomuinn, Ailean Caimbeul, gur e co-dhunadh doirbh a bh'ann.