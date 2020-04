Benedict Seed air bàsachadh

Bhàsaich fear a bha na shagart 's a bha ri droch dhìol aig sgoil air a' Ghàidhealtachd.

Chaidh a dhearbhadh gun do bhàsaich Benedict Seed, 86, leis a' Choròna-bhìoras aig Ospadal Rìoghail Ghlaschu an t-seachdain seo chaidh.

Chaidh Seed a chur às a dhreuchd le Easbaig Obar Dheathain, Ùisdean Gilbert, ann an 2013.

Bha e air aideachadh gun robh e ri dol a-mach mì-iomchaidh le dithis bhalach aig Sgoil Abaid Chille Chuimein.

Fhuaireadh Seed ciontach às dèidh sin air casaid gun do dhochann e sgoilear aig an sgoil anns na 70an is 80an.

Bha na casaidean air nochdadh bho thùs ann am prògram telebhisein air a' BhBC, 'The Sins of our Fathers'.

Thug am prògram am bàrr grunn chasaidean de dhroch dhìol aig Sgoil Abaid Chille Chuimein.