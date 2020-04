Mionaid de Shàmhchair

Ghabh na milleanan dhaoine air feadh Bhreatainn pàirt ann an mionaid sàmhchair a' dèanamh luaidh air luchd-obrach anns na seirbheisean poblach a chaill am beatha on a thòisich èiginn a' choròna-bhìorais. Chaochail còrr is 100 de luchd-obrach slàinte, cùraim agus còmhdhail ann am Breatainn leis a' Bhìoras. Tha Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte am measg na ghabh pàirt anns an t-sàmhchair, còmhla ri buidhnean poblach agus oifigeil eile air feadh na dùthcha.

Dùn Èideann

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a' ceasnachadh an-diugh mar a tha Nicola Sturgeon agus an riaghaltas aice a' làimhseachadh èiginn a' choròna-bhìorais. Cluinnidh na buill bhon eòlaiche an t-Oll. Hugh Pennington aig Oilthigh Obar Dheathain a th' air a bhith a' cur teagamh ann an sraiteidsidh Dhùn Èideann agus Riaghaltas Lunnainn. Tha dùil cuideachd ri comhairle ùr bho Nicola Sturgeon mu am bu chòir do dhaoine a bhith a' cleachdadh mhasgaichean no còmhdach air choireigin eile air an aodann nuair a tha iad a-muigh ann an àiteachan poblach.

Figearan

Tha figearan ùra bho Oifis na Staitistig Nàiseanta ag ràdh gun robh 21,284 bàs le Covid-19 ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh suas dhan 20mh là den mhìos seo. Tha sin 35% na an àireamh a chaidh a chlàradh anns na h-ospadail. Tha an ONS ag ràdh gun robh àrdachadh cho mòr ris a thrì uimhir ann an trì seachdainnean ann an àireamh a' bhàis leis a' bhìoras ann an dachannan cùraim ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh.

Tubaist-rathaid

Tha na seirbheisean èiginn aig droch thubaist-rathaid san robh trì carbadan ann am Moireibh. Tha rathad an A96 dùinte eadar Baile Chèith agus Fachabair an dèidh na tubaiste, a thachair mu 08:30m. Chan eil an còrr fiosrachaidh ann aig an ìre seo.