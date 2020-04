PPE do luchd-cùraim phearsanta

Bho seo a-mach thèid uidheamachd dìon PPE a thabhainn air luchd-cùraim saor-thoileach agus luchd-cùraim pearsanta ann an Alba.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gum bi an stuth ri fhaighinn bho thrì bun-ionadan anns na h-eileanan - agus gum bi iad ag amas air luchd-cùraim nach fhaigh grèim air PPE tro na dòighhean àbhaisteach.

Bidh na trì bun-ionadan a' frithealadh Barraigh, Uibhist agus Leòdhas is na Hearadh.

Ma tha dòigh eile aig daoine airson stuth PPE fhaighinn dhaibh fhèin, tha an t-ùghdaras ag iarraidh gun lean iad orra a bhith ga chleachadadh.

Ach leis mar a tha an t-iarrtas airson PPE a fàs sa h-uile àite, bidh na bun-ionadan fosgailte do luchd-cùraim ma tha e a' faileachdainn orra grèim fhaighinn air stuth dìonach tro dhòighean àbhaisteach.

Bidh na h-ionadan fosgailte eadar 09:00m agus 5:00f Diluain gu Dihaoine.

Bu chòir do dhaoine fònadh gu 01851 600 501 agus faighneachd airson a' PhPE Hub.

Thèid prìomhachas a thoirt do luchd-cùraim a tha a' coimhead às dèidh an fheadhainn as motha a th' ann an cunnart bho Chovid-19.