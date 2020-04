Murdag NicLeòid 1914-2020

Bhàsaich am boireannach a bha mar an neach as sine anns na h-Eileanan an Iar - Murdina no Murdag NicLeòid, Murdag a' Bhroilleigean à Càrlabhagh ann an Leòdhas.

Bha i 106.

Rugadh i san Fhaoilleach 1914 mus do thòisich an Cogadh Mòr, agus aig àm an dàrna cogaidh bha i na còcaire dha Feachd an Adhair anns an Òban.

Às dèidh a' chogaidh, thill i a Leòdhas far an do phòs i Rodaidh a' Bhucaich nach maireann, agus bha ceathrar mhac aca.

Chualas i a' seanchas mu a beatha air Radio nan Gàidheal an-uiridh agus i a' bruidhinn air na làithean aice air mhuinntearas, a bhith a' frithealadh dhannsaichean na h-òige agus mu bhith ag èirigh gach madainn aig 0630.