Casg air càraichean air Campas Inbhir Nis

Chaidh casg air daoine a bhios a' dol gu Campas Inbhir Nis airson an cuid eacarsaich bho bhith a' toirt leotha an cuid chàraichean.

Chaidh meadhan a' champais a dhùnadh do chàraichean ach a-mhàin càraichean luchd-obrach riatanach agus oileanaich a tha a' fuireach sna h-àiteachan-còmhnaidh.

Chuir HIE, a tha a' leasachadh na làraich, soidhnichean an àirde ag innse do dhaoine nach eil cead aca tuilleadh na càraichean aca a thoirt ann.

Tha dragh ga thogail le luchd-obrach riatanach a tha an sàs ann am pròiseactan co-cheangailte ris a' choròna-bhìoras, agus le oileanaich a tha a' fuireach air an làraich, mu mar a bhios mòran chàraichean mun cuairt agus daoine a' gabhail eacarsaich.

"Tha sinn ag aithneachadh gur e àite tarraingeach a th' anns a' Champas do dhaoine airson eacarsaich, agus aig amannan àbhaisteach 's ann a chuireamaid fàilte air a leithid," thuirt stiùiriche phròiseict a' Champais aig HIE, Ruairidh MacNèill.

"Tha e soilleir ge-tà, aig an àm a tha seo, gu bheil e air a bhith ro thrang aig amannan, le parcadh caran mì-rianail, agus tha sin air astarachadh sòisealta fhàgail doirbh.

"A-rèiste, tha sinn ag iarraidh air daoine a thadhaileas air an làraich airson eacarsaich fhad 's a mhaireas suidheachadh an lockdown gun an càraichean a thoirt leotha, agus cumail ri astarachadh sòisealta," thuirt e.