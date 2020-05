Tha a' chompanaidh a bha a' ruith cafaidh agus bùth An Lanntair ann an Steòrnabhagh air a dhol à bith.

Bha 21 duine ag obair aca.

Bha a' chompanaidh air sgur a mhalairt sa Mhàirt, le cuingealachadh an lockdown, agus chaidh innse don luchd-obrach aig an àm sin gun robh an cuid chosnaidhean ann an cunnart.

Chaidh innse dhaibh an t-seachdain seo gun robh na h-obraichean aca air falbh.