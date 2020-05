Tha fhios gur e dìleab gu math duilich a dh'fhàgas an coronabhìoras, ach saoil am biodh dìleab ann cuideachd a thaobh rosg is bàrdachd?

Ciamar a thathas a' coimhead air èiginn a' bhìorais tro shùilean nan sgrìobhaidearan, nam bàrd agus fiù 's nam bàrd-baile?

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.