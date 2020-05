Fìor àrdachadh de Chovid-19 san Eilean Sgitheanach

Tha an t-arm air ionad-deuchainn a ghluasad dhan Eilean Sgitheanach an dèidh dearbhadh gu bheil Covid-19 air còrr agus 50 duine - luchd-còmhnaidh agus luchd-obrach - aig dachaigh-cùraim Home Farm ann am Port Rìgh.

Thathar a' tuigsinn gu bheil Covid-19 air 28 den 34 a tha a' fuireach ann agus gu bheil e air 26 den 52 a tha ag obair ann.

Thuirt na h-ùghdarrasan nach eil fianais ann gu bheil e air sgapadh don choimhearsnachd.