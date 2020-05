Covid-19 a' toirt buaidh air obair Choimisean na Croitearachd

Tha Coimisean na Croitearachd ag ràdh gu bheil dùbhlan mòr romhpa an dleastansan a choileanadh agus an oifis aca dùinte agus luchd-obrach ag obair bhon taigh.

Tha a' bhuidheann a' feuchainn ri dòighean obrach ùra ionnsachadh fhad 's a tha an Coròna-bhìoras a' toirt buaidh air an dùthaich.

Thuirt Coimiseanair nan Eilean Siar air a' bhuidhinn, Iain MacÌomhair, nach robh iad deiseil a thaobh nan goireasan IT aca nuair a chaidh na riaghailtean glasaidh a chur an sàs.

On uairsin, ge-tà, thuirt e gu bheil piseach air tighinn air an t-suidheachadh mean air mhean a thaobh na h-uidheamachd a th' aig daoine nan dachaighean fhèin.

Leasanan rin ionnsachadh

Thuirt e nach robh iarrtasan chroitearan a' tighinn a-steach aig toiseach an lockdown ach gu bheil sin a' togail air a-nis.

"Feumaidh sinn a bhith a' mothachadh dha na bacaidhean a th' air an luchd-obrach agus gun toir e nas fhaide na bhiodh sinn a' miannachadh.

"Tha e cudromach nuair a tha iarrtasan a thaobh an lagha a dh'fheumas a bhith a-staigh ann an tìde, gun cuir na daoine san t-suidheachadh sin na h-iarrtasan aca a-steach," thuirt e.

Tha an Coimisean air ceud a thoirt do Chomataidhean Ionaltraidh fuireach mar a tha iad an-dràsta seach a bhith gan stèidheachadh às ùr mar as còir aca a bhith a' dèanamh fo na riaghailtean a th' ann.

Faodaidh buill thighinn far comataidh neo bidh cead aca comataidh ùr a shuidheachadh an dèidh lasachadh an lockdown ma 's e sin a bu mhiann leotha, thuirt iad.

"Ach, mar a bhios iad ag ràdh, cha do dhùin doras nach do dh'fhosgail doras," thuirt Mgr MacÌomhair.

"Tha an rud a thachair sna seachdainnean mu dheireadh air tòrr ionnsachadh dhuinn agus sealltainn nach e, 's dòcha, an rud as ciallaiche a bhith san aon togalach, agus a' sealltainn gu bheil dòighean ann air an urrainn dhuinn obair a' Choimisein a chur air adhart às b' i càite am bi iad."