Cothrom còmhraidh air-loidhne le euslaintich

Thèid aig daoine a tha airson euslaintich ann an Ospadal Uibhist agus Bharraigh fhaicinn a-nis air sin a dhèanamh tro innealan Ipad.

Tha NHS nan Eilean Siar air innealan a thoirt dha na uàrdan airson gun gabh an leithid de cheangal a dhèanamh.

Tha uallach a bharrachd air daoine aig a bheil càirdean san ospadal an-dràsta 's nach fhaod am faicinn ri linn suidheachadh a' Choròna-bhìorais.

Thathas an dòchas gun adhbhraich an cothrom còmhraidh air-loidhne seo leigheas a bharrachd anns na h-euslaintich a tha air a bhith ag ionndrainn an dlùth-cheangail leis an cuid theaghlaichean is caraidean.

Airson seo a chur air dòigh feumar fònadh chun an Ospadail agus gheibhear a' chomhairle a tha dhìth.

Tha an t-seirbheis seo cuideachd air a bhith a' ruith ann an Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh bho chionn ceithir seachdainnean.