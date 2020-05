Le suidheachadh a' Choròna-bhìorais a' toirt buaidh air seusan iomain na bliadhna seo, tha an sgioba spòrs air a bhith a' ruagail tron tasglann againn.

Seo mar a choisinn sgioba Chaol Bòid an duais mhòr - às dèidh gheama iongantaich an aghaidh Inbhir Aora ann an 2012.