Riaghailtean

Tha e a-nis ceadaichte do dhaoine ann an Alba a dhol a-mach airson eacarsaich a dhèanamh barrachd air aon turas anns an là, agus riaghailtean an lockdown a' leantainn. Feumaidh an eacarsaich a bhith faisg air an dachaigh, agus chan urrainnear a dhèanamh còmhla ri duine sam bith ach le feadhainn a tha a' fuireach san aon dachaigh. Chan eil e fhathast ceadaichte daoine eile a choinneachadh. Thuirt am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, gur e "Fuirich aig an Taigh" fhathast a' phrìomh theachdaireachd aicese, agus nach eil i a' gabhail ri teachdaireachd ùir na Rìoghachd Aonaichte de "Bithibh Furachail".

Sasainn

Chuir Còmhdhail nan Aonaidhean Ciùird às leth a' Phrìomhaire gu bheil e a' fàgail luchd-obrach mì-chinnteach agus iomagainneach. Seo an dèidh do Bhoris Johnson a ràdh gum bu chòir do dhaoine nach urrainn a bhith ag obair bhon taigh tilleadh chun an àite-obrach. Rinn Mgr Johnson a-mach gum bu chòir do dh'obair togail agus tionnsgalachd tòiseachadh às ùr an-diugh. A rèir Rozanne Foyer bhon STUC, bha na thuirt e mì-chùramach agus cunnartach. Thuirt Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, Dominic Raab, anns a' mhadainn gun robh a' chomhairle do dhaoine ann an Sasainn a bhith a' tilleadh a dh'obair a' tòiseachadh Diciadain, seach an-diugh.

Home Farm

Dh'aidich a' chompanaidh leis a bheil dachaigh-cùraim Home Farm anns an Eilean Sgitheanach, far an do bhàsaich sianar den luchd-còmhnaidh agus an Coròna-bhìoras orra, gun tug iad luchd-obrach a-steach bho chòrr agus 600 mìle air falbh às dèidh dhan lockdown tòiseachadh. Thuirt HC-One gur e cion luchd-obrach a dh'fhàg iad a' cur luchd-obrach à Peairt agus Kent dhan eilean. Thuirt iad ge-tà, gun tàinig iad bho dhachaighean far nach robh Covid-19, no far an robh Covid-19 ach far an robh daoine air faighinn seachad air. A rèir HC-Onbe, cha deach deuchainn a dhèanamh orra leis gum feumadh iad a dhol ann ann an cabhaig.

Siubhal Adhair

Thuirt àrd-oifigear IAG, a' chompanaidh leis a bheil British Airways gun robh planaichean gum biodh daoine a tha a' tighinn a-steach a Bhreatainn ann an iomallachd fad cola-deug "na bhriseadh dùil" dha. Chan eil na planaichean a' buntainn ri luchd-siubhail bhon Fhraing agus Èirinn. Thuirt Willy Walsh gur e glè bheag de sheirbheisean adhair a bhiodh a' ruith aig BA, agus nach robh càil math ann am planaichean an Riaghaltais airson na roinne aige.

Sgudal

Tha luchd-iomairt air rabhadh a thoirt seachad gun a bhith a' fagail sgudail ann an àiteachan leis gu bheil ionadan ath-chuairteachaidh dùinte. Thuirt a' bhuidheann Zero Waste Scotland gu bheil an trioblaid air a dhol am meud ann an cuid de sgìrean bho dhùin na h-ionadan sgudail. Thug iad rabhadh seachad cuideachd mu dhaoine a tha a' tabhann faighinn cuidhteas sgudal air prìs ìosail.