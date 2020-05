Maraiche WW2 às na Hearadh a chunnaic 75 Là VE

Image copyright Peggy Morrison Image caption Bha Dòmhnall Moireasdan 97 bliadhna de dh'aois air Là Buaidh san Roinn Eòrpa

Rugadh Dòmhnall Moireasdan ann am Molingeanais sna Hearadh air an 8mh den Chèitean 1923.

Chaidh e gu sgoil sa bhaile le a bhràthair agus a phiuthair nas sine, Murchadh agus Ceitidh. Dh'fhàg e an sgoil aig aois 14 agus chaidh a dh'obair còmhla ri athair air bàt-iasgaich mus deach e dhan Chabhlach Mharsantach air an 3mh den Mhàrt 1943.

Chaidh e na bhall de chriubha air bòrd an t-soithich an Empire Diplomat ann an Caol Loch Aillse.

Bha e air fòrladh aig an taigh air an 8mh den Chèitean 1945 nuair a ghairm Winston Churchill gu robh an cogadh air tighinn gu crìch.

Image copyright Peggy Morrison

Gàirdeachas mòr

An là 'ud dh'fhalbh e bhon taigh tràth sa mhadainn airson a dhol a Steòrnabhagh a dh'fhaicinn a mhàthar a bha san ospadal.

Air an t-slighe a' coiseachd dhan Tairbeart thachair e ri clann-sgoile a bha ri gàirdeachas mòr a dh'innis dha gu robh là aca far na sgoile leis gu robh an cogadh seachad.

Lean e air gu Steòrnabhagh agus tha cuimhne aige a bhith a' faicinn nan teintean mòra a bha daoine air a chur a-muigh fad na slighe air ais dhan Tairbeart agus shuas air a' bheinn os cionn a' bhaile ann an Direcleit.

Air dha faighinn air ais dhachaigh a Mholingeanais ghabh e drama còmhla ri athair agus a bhràthair Murchadh a bh'air a bhith na phrìosanach cogaidh fad còig bliadhna.

Cò-là breith

Chùm Dòmhnall air ag obair aig muir gus an do choinnich e ri a bhean Màiri, a bhuineas do Chearsiadair ann an Ceann a Deas nan Lochan.

Phòs iad ann an Southport air an 28mh den Dàmhair 1953 agus ghluais iad air ais dhan Hearadh far a bheil iad air a bhith o nuairsin. Tha còignear chloinne aca, triùir oghaichean agus triùir iar-oghaichean.

Thuirt a nighean Peigi Mhoireasdan gun deach aige air là VE a chomharrachadh a dh'aindheoin nam bacaidhean a tha an sàs an-dràsta.

"Chomharraich m'athair gun do ràinig e aois 97 aig an taigh còmhla ri mo mhàthair Dihaoine. Rinn Jasmine, aon de na h-iar-oghaichean aige, cèic dha agus, a' cumail ri astarachadh sòisalta, ghabh i fhèin agus a bràthair Benjamin òran neo dhà dha."