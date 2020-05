Eileanan: mar a làimhsich iad an Coròna-bhìoras fon phrosbaig

Tha rannsachadh eadar-nàiseanta a' dèanamh dealbh air mar a tha eileanan - beag agus mòr - air feadh an t-saoghail a' dèiligedh leis a' Choròna-bhìoras.

Thionail luchd-sgrùdaidh aig Oilthigh Shrath Chluaidh dàta às na ficheadan eileanan ann am faisg air 40 dùthaich feadh an t-saoghail.

Bha eileanan na h-Alba ann, leithid nan Eilean Siar, Arcaibh agus eileanan Earra-Ghàidheal, ach cuideachd leithid Eilean a' Phrionnsa ann an Canada, agus eileanan na Mara Caireabaich.

Rinneadh an rannsachadh le Ionad Lagh is Riaghladh Àrainneachd Oilthigh Shrath Chluaidh, an co-bhuinn ris a' bhuidhinn eadar-nàiseranta Island Innovation.

Dìon fhèin

Fhuair iad gun do dhèilig a' chuid mhòr de dh'eileanan feadh an t-saoghail leis an bhìoras ann an dòigh èifeachdadh agus gun robh iad nan seòrsa de "chala sàbhailte" an aghaidh an bhìorais. Chuir a' chuid mhòr de dh'eileanan bacaidhean air luchd-siubhail a-mach agus a-steach airson an dìon fhèin.

Ach bha corra eilean a dh' fhuiling gu mòr, gu h-àraid ann an Bhenesuèla agus ann an Estòinia.

Tha iad ag ràdh gun tàinig an bhìoras air timcheall air dàrna leth an t-sluaigh ann an eilean Saaremaa ann an Estòinia, agus bha cuid de na h-eileanan far costa Bhenesuèla air na h-àiteachan bu mhiosa anns an dùthaich leis a' bhìoras.

A rèir an fhiosrachaidh a chuir daoine às na diofar eileanan thuca air-loidhne, tha Oilthigh Shrath Chluaidh ag ràdh gun deach aig a' chuid mhòr de dh'eileanan air daoine bhon taobh a-muigh a chumail a-mach airson an dìon fhèin.

Rabhadh

Ach tha rabhadh aca dhaibh-san a tha a' dèanamh poilisidh airson eileanan, nach eil math dhaibh suidhe air an cèill.

"Ged a shàbhail a' chuid mhòr de dh'eileanan feadh an t-saoghail, dh'fhaodadh cùisean atharrachadh ma thig an dàrna suaile dhen bhìoras orra as dèidh do na h-ùghdarrasan lockdown a thogail," thuirt stiùiriche a' phròiseict aig Oilthigh Shrath Chluaidh, Francesco Sindico.

"Ma thèid lockdown a lagachadh ro luath, dh'fhaodadh cunnart a bhith ann, agus sheall an rannsachadh sin. Mar eisimpleir, le ceanaglaichean didseatach.

"Tha iad a' cleachdadh Eilean Wight mar dheuchainn air app an-dràsta, ach dè mu dheidhinn eileanan no pìosan de dh'eileanan anns nach eil na ceangalaichean didseatach sin, no anns a bheil an sluagh seann agus gun iad a' cleachdadh fònaichean làimhe dhen t-seòrsa?"

Tha an Dr Sindico a' moladh do dhaoine a tha a' stèidheachadh poilisidh ann an eileanan an stòr-dàta de bheachdan a tha iad air a thional air-loidhne a chleachdadh airson ionnsachadh bho chàch a chèile mar a thèid iad air adhart leis an t-srì an aghaidh a' choròna-bhìorais.

"S e an rud gum biodh lorg air fèin-fiosrachadh is fianais càch a chèile. Chan e gun cuireadh iad an sàs leth-bhreac iomlan de na rinn eileanan eile , oir gu follaiseach 's dòcha nach dèan an rud a bha feumail ann an Anguilla sa Mhuir Chairibich a' chùis ann an Arcaibh, ach tha e cudromach gum bi lorg aca air an fhiosrachadh sin," thuirt an Dr Sindico.