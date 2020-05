Gearradh an fheòir a' tilleadh aig tuath

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air ceum eile a ghabhail gus cuid de na seirbhisean aca a thòiseachadh às ùr is iad gus a bhith a' gearradh an fheòir a-rithist.

Dh'innis an t-ùghdarras gun tèid am feur a ghearradh aig oir rathaidean air adhbharan sàbhailteachd, is ann am pàircean poblach agus cladhan.

Thuirt iad nach e seirbheis àbhaisteach a bhios ann ri linn gainnead luchd-obrach, is cuid fhathast aig an taigh.

Mhìnich iad cuideachd gun tèid astarachadh sòisealta a chur an sàs is gu bheil pàircean cluich fhathast dùinte.

Ach dh'innis Iar Neach-Gairm Comhairle na Gàidhealtachd, Ailean MacEanraig, gu bheil iad toilichte an t-seirbheis a thilleadh gu ìre.

Taing

"Tha stiùireadh nàiseanta ann gun urrainn do dhaoine pàircean poblach a chleachdadh gus eacarsaich a dhèanamh.

"Tha pàircean cluich diofraichte oir bidh daoine a' cruinneachadh annta is a' cleachdadh uidheamachd. Tha iad sin fhathast dùinte.

"Ach tha sinn airson daoine a bhrosnachadh raointean fosgailte a chleachdadh is le a bhith a' gearradh an fheòir dhaibh, bidh an cothrom aca eacarsaich a dhèanamh", thuirt e.

Thug an Comh. MacEanraig taing cuideachd do bhuidhnean coimhearsnachd a tha air a bhith a' cuideachadh leis an obair seo anns na seachdainean mu dheireadh.

"Tha mi air aithrisean fhaighinn bho air feadh na sgìre is buidhnean air cead iarraidh ro-làimhe, is iad air am feur a ghearadh ann an cladhan gu sònraichte.

"Sin mar a tha muinntir na Gàidhealtachd is tha sinn taingeil dhaibh", thuirt e.