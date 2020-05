App ùr do luchd-obrach na slàinte

Image copyright Getty Images

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' dealbh app airson luchd-obrach an NHS a tha a' dèiligeadh le Covid-19 a chuideachadh le an slàinte-inntinn fhèin.

Bidh an app a' measadh mar a tha suidheachadh na h-obrach a' bualadh orra.

Dh'fhaodadh e fiosrachadh a thoirt dhaibh air mar a gheibh iad taic is comhairle.

Fhuair an luchd-rannsachaidh aig an UHI, a tha ag obair còmhla ri cuid bho NHS na Gàidhealtachd cuideachd, £44,581 bho Riaghaltas na h-Alba gus an app a leasachadh.

Dh'innis an Dr Johannes De Kock bhon UHI gu bheil galaran mar Sars air "buaidh mhòr" a thoirt air luchd-obrach na slàinte is a' chùraim.

"Tha rannsachadh ann an dùthchannan eile a' sealltainn gu bheil Covid-19 a' toirt buaidh air slàinte-inninn timcheall air an dàrna leth de luchd-obrach ann an roinn na slàinte is a' chùraim", thuirt an Dr De Kock.

Feum

"Mar a tha an galar a' sgapadh, tha an cunnart sin ann do luchd-obrach ann an Alba cuideachd", thuirt e.

Thuirt an Dr De Kock gum faodadh teicneòlas didseatach a bhith na chuideachadh dhaibh.

Tha an t-Oll. Steafan Leslie bho NHS na Gàidhealtachd cuideachd ag obair air a' phròiseict.

Dh'innis esan gu bheil e an dòchas gun dèan e feum san ùine fhada.

"Tha cothrom ann leis an app seo luchd-obrach a chuideachadh tro staing Covid-19, agus cuideachd tro amannan dùbhlannach eile a dh'fhaodadh a bhith romhainn san àm ri teachd", thuirt e.