Bhòt clubaichean an SPFL an aghaidh rannsachadh neo-eisimeileach a dhèanamh air bhòt sa Ghiblein a thug an Championship, Liog a h-aon agus a dha gu ceann.

Ghairm Rangers, Hearts agus an t-Sron Reamhar Coinneimh Eigeannach a chaidh a chumail Dimàirt.

Tha Calum MacAmhlaidh ag aithris.