Seachdnar a-nise air bàs fhaighinn an Home Farm

Tha an t-seachdamh duine air bàsachadh leis a' Choròna-bhìoras ann an Dachaigh-Cùraim Home Farm ann am Port Rìgh.

Dh'innis a' chompanaidh HC-One, a tha a' ruith na dachaigh, gun do chaochail an neach Diluain.

Thuirt iad cuideachd gu bheil aon neach-còmhnaidh eile air dearbhadh fhaighinn gu bheil am bhìoras orra, agus gun deach an galar a dhearbhadh cuideachd ann an aon neach-obrach a bharrachd.

Thuirt HC-One nas tràithe air an t-seachdain seo nach eil fios aca ciamar a fhuair an Coròna-bhìoras a-steach dhan dachaigh.

Thuirt iad gu bheil a h-uile coltas ann gun robh an galar ann an coimhearsnachd an Eilein Sgitheanaich mus do nochd e san dachaigh-cùraim.

Tha dragh air nochdadh air cho beag fiosrachaidh is a tha ga thoirt seachad air sgapadh a' bhìorais air feadh an eilein.

Chuir comhairlichean Sgitheanach fios air NHS na Gàidhealtachd is iad ag iarraidh gum bi conaltradh nas fheàrr ann le daoine anns an sgìre.

Thuirt BPA na sgìre, Ceit Fhoirbeis, gu bheil i a' cur taic ris a' bheachd sin.

Thuirt i gu bheil e cho cudromach 's a ghabhas gu bheil fios ga chumail ris a' choimhearsnachd mun t-suidheachadh san dachaigh-chùraim.

Freagairtean

Dh'innis i cuideachd gum feum ceistean a bhith air am freagairt a thaobh suidheachadh Home Farm.

"Tha fhathast tòrr cheistean ann, ceistean a tha feumach air freagairtean.

"Bidh ùine ann airson na freagairtean sin fhaighinn ach an-dràsta, 's e an rud as cudromaiche dèanamh cinnteach gu bheil taic ann, gu bheil na seirbheisean slàinte ag obair le chèile, agus gu bheil sinn a' dèanamh cinnteach gu bheil gu leòr cùraim aig na daoine air a bheil an Coròna-bhìoras", thuirt i.