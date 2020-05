Deuchainnean a bharrachd airson Poilis

Dhearbh Riaghaltas na h-Alba gu bheil leudachadh ann an deuchainnean Covid-19 airson oifigearan poilis.

Faodaidh oifigearan agus luchd-obrach eile nam poileas a tha air ionnsaighean co-cheangailte ris a' Choròna-bhìoras fhulang a-nise deuchainn iarraidh, fiùs 's ged nach eil comharran den bhìoras orra.

Thuige seo, cha robh deuchainnean rim faighinn san t-suidheachadh sin ach do luchd-obrach na slàinte agus a' chùraim.

Dh'innis Poileas Alba gun robh iad air atharrachadh sa phoileasaidh iarraidh ri linn na bh' ann de dh'ionnsaighean.

Dh'innis iad gun robh còrr is 100 ionnsaigh co-cheangailte ris a' Choròna-bhìoras air oifigearan is luchd-obrach eile.

Dìon

"Tha oifigearan is luchd-obrach ri obair air leth cudromach gus an NHS a dhìon is beatha dhaoine a shàbhaladh, ach chan eil e na phàirt den obair aca a bhith a' fulang ionnsaighean", thuirt an Iar Àrd Chonstabal, Fiona Nic an Tàilleir.

"Nì sinn a h-uile rud as urrainn dhuinn airson na daoine againn a dhìon is tha mi air mo dhòigh gu bheil Riaghaltas na h-Alba air aontachadh poileasaidh nan deuchainnean a leudachadh", thuirt i.

Dimàirt, chaidh binn prìosan air fear às a' Ghàidhealtachd a dh'aidich gun do rinn e casad air dithis oifigearan sa Ghiblean.

Chaidh Iain Lindsay, 48, às Inbhir Nis, a chur dhan phrìosan fad ceithir mìosan.

Thathas a' smaointinn gur e a' chiad duine ann an Alba a fhuair am prìosan airson beatha oifigearan a chur ann an cunnart le a bhith a' dèanamh casad orra.