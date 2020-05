Iarrtas iasgaich

Sgrìobh Comunn Gheamairean na h-Alba gu Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh gun tèid cead a thoirt seachad do dhaoine a bhith ag iasgach air aibhnichean na dùthcha a-rithist.

Chaidh casg a chur air iasgach aibhniceachan air feadh na Rìoghachd Aonaichte air 23mh Màirt nuair a thòisich lockdown.

Bho Dhiciadain faodaidh daoine ann an Sasainn a dhol a dh'iasgach, ach chan eil cead sin a dhèanamh an Alba.

Thuirt ball den Chomann, Raibeart White, gu bheil iadsan air a bhith ag obair air planaichean airson cùisean a dhèanamh sàbhailte do dh'iasgairean slaite aon uair 's gum faigh iad cead tilleadh dha na h-aibhnichean.

Buannachd

"Tha sinn a' creidsinn gum biodh e gu math furasta cuid de dh'iasgairean a leigeal air ais gu na h-aibhnichean 's aig a' cheart àm a' leantainn riaghailtean lockdown.

"Mar is trice tha daoine ag iasgach leotha fhèin, 's tha fios gu bheil e na bhuannachd do dhaoine a thaobh slàinte inntinn agus slàinte san fharsaingeachd.

"Bheireadh e cothrom do chuid sa ghnìomhachas beagan airgid a dhèanamh cuideachd," thuirt e.

"Le daoine a' cleachdadh ghoireasan air-loidhne airson iasgach a chur air dòigh, leotha fhèin no leis an teaghlach agus a' cleachdadh na slaite aca fhèin, dh'fhaodadh iad a bhith air bruaichean na h-aibhne gun a bhith a' dol faisg air daoine eile.

£135m

"Chumadh sinn bothain-iasgaich dùinte 's dh'fhaodadh iasgairean am biadh aca fhèin a thoirt leotha

Tha dùil gu bheil iasgach-slaite a' toirt £135m dhan eaconomaidh an Alba.

Thuirt Tosgaire a' Chomainn, Charlie Whelan, gu bheil e follaiseach gu bheil iad fada air falbh bho bhith a' faighinn iasgairean a' tighinn à àitean eile agus a' fuireach seachdain ag iasgach nan aibhnichean, ach 's ann air iasgairean ionadail a tha iad ag amas an-dràsta.

"Dh'fhaodadh daoine coiseachd gu na h-aibhnichean a tha faisg orra 's tha mòran chlubaichean iasgaich an Alba a dh'fhaodadh a bhith a-muigh, gu sàbhailte, agus gun a bhith a' cur dhaoine eile ann a cunnart bhon Choròna-bhìoras.

Le aibhnichean bradain agus bric air an comharrachadh fa leth an Alba agus airson a bhith a' gabhail ri riaghailtean a thaobh dìon air iasg, thuirt an Comann gur dòcha gum biodh e na b' fhèarr nam biodh poileasaidh ann airson gach iasg a thèid a ghlacadh a chur air ais dhan uisge ma 's e is gum faigh iad cead tòiseachadh ag iasgach a-rithist.