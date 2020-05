An Eaconomaidh

Tha figearan ùra a' dèanamh dheth gun tàinig crìonadh 2% sa chiad trì mìosan den bhliadhna - an crìonadh as motha ann an cairteal bho bha staing an ionmhais ann ann an 2008. Anns a' Mhàrt nuair a chaidh an Lockdown a chur an sàs, thuit toradh na dùthcha faisg air 6%. Thug Rùnaire na Còmhdhail, Grant Shapps, rabhadh seachad gun dearbh figearan an ath-chairteal gu bheil an Rìoghachd Aonaichte ann an seargadh eaconomach.

TUI

Dh'fhaodadh gum falbh suas ri 8,000 obair aig a' chompanaidh shaor-làithean as motha san t-saoghal, TUI. Chaill a' chompanaidh Bhreatannach/Ghearmailteach faisg air £750m anns a' chiad chairteal den bhliadhna. Thuirt iad gum feum iad cosgaisean a ghearradh 30%.

Gnìomhachasan Beaga

Tha companaidhean an Alba ann an suidheachadh gu math cugallach ri linn bhacaidhean a' Choròna-bhìorais, a rèir Chaidreachas nan Gnìomhachasan Beaga. Fhuair an sgrùdadh a rinn iad le gnothachasan air feadh na Rìoghachd Aonaichte gum bi mòran a' cur feum air taic mhaireannaich gus nach bi iad ann an staing aon uair 's gun tèid an Lockdown a thogail. A rèir an rannsachaidh, tha dragh air an treas cuid de ghnìomhachasan beaga nach urrainn dhaibh fosgladh a-rithist.

Àireamhan Bàis

Thèid figearan fhoillseachadh an-diugh den àireamh dhaoine a bhàsaich agus e dearbhte gun robh an Coròna-bhìoras orra, agus feadhainn far a bheil amharas gun robh e orra. Bha crìonadh sna h-àireamhan an t-seachdain seo chaidh. Bha faisg air 2,800 bàs air a chlàradh uile gu lèir.

Steòrnabhagh

Thuirt poilis anns na h-Eileanan Siar gu bheil iad a' rannsachadh bàs fhireannaich ann an Steòrnabhagh. Fhuair oifigearan corp duine aois 48 bliadhna aig dachaigh ann am Bràigh Mhic a' Mhaoilein, mu 08:45m Diluain. Thuirt na Poilis gun robh iad a' dèiligeadh ris a' bhàs mar chùis neo-mhìnichte.

Cainb

Chaidh dà luchd de chainb anns a bheil luach de mu £300,000 fhaighinn leis na poilis ann an Siorrachd Dhùn Phris. Fhuaireadh an droga ann an dà charbad a chaidh a stad aig amannan eadar-dhealaichte air an M74. Chaidh dithis fhireannach aois 29 agus 35, a thoirt an grèim agus a chumail fo ghlais.

Gineachan

Thèid sgrùdadh a dhèanamh air na gineachan aig na mìltean euslainteach a tha a' fulang gu dona le Covid-19 a dh'fhaicinn carson a tha buaidh a' bhìorais nas miosa ann an cuid de dhaoine na ann an cuid eile. 'S e dotair bho Oilthigh Dhùn Èideann a tha os cionn an rannsachaidh, agus tha dòchas ann gun cuidich seo le bhith a' faighinn lèigheasan dhan ghalar.