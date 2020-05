"Dragh mòr" mu chùram Home Farm

Dh'innis NHS na Gàidhealtachd gu bheil luchd-sgrùdaidh air dragh mòr a nochdadh mun ìre de chùram a tha ga thoirt seachad aig dachaigh-cùraim Home Farm ann am Port Rìgh.

Fhuair seachdnar bàs leis a' Choròna-bhìoras anns an dachaigh-chùraim, 's e air a dhearbhadh air cha mhòr 60 duine eadar luchd-còmhnaidh agus luchd-cùraim.

Tha e a-nise air tighinn am bàrr gun do thadhail luchd-sgrùdaidh air an dachaigh gun rabhadh aig toiseach a' Chèitein, às dèidh dhan Choròna-bhìoras nochdadh ann.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gun do thog an luchd-sgrùdaidh dragh leotha mun chùram ann an Home Farm.

Dh'innis am bòrd-slàinte gu bheil iad ag obair leis a' chompanaidh HC-One, leis a bheil an dachaigh, gus piseach a thoirt air cùisean "gu luath agus gu h-èifeachdach".

Taic

Thuirt iad gun tèid luchd-obrach is goireasan a bharrachd a chur air dòigh gus ìre a' chùraim a leasachadh agus a chumail aig ìre freagarrach.

Dh'innis HC-One gu bheil iad a' cur fàilte air taic a bharrachd.

"Tha an suidheachadh ann an Home Farm air gluasad gu sgiobalta san t-seachdain mu dheireadh is tha sinn fìor thaingeil airson taic bho NHS na Gàidhealtachd", thuirt Àrd-stiùiriche HC-One ann an Alba, Iain Kirk.

"Tha sinn airson a bhith ag obair nas fhaisge còmhla riutha gus dèanamh cinnteach gum faigh an luchd-còmhnaidh an cùram as fheàrr a th' ann", thuirt e.

Aithisg

Dhearbh Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim gu bheil iad air tadhal air Home Farm agus gu bheil iad air comhairle is stiùireadh a thoirt do luchd-obrach.

Thuirt iad gu bheil iad ag obair gu dlùth le HC-One is NHS na Gàidhealtachd.

Gheall iad gun tig aithisg bhuapa fhathast.

Aig an dearbh àm, tha comhairliche Sgitheanach ag ràdh gur e "cùis-nàire" a th' ann nach eil NHS na Gàidhealtachd a' toirt fiosrachaidh gu leòr seachad do mhuinntir an Eilein Sgitheanaich a thaobh a' Choròna-bhìorais.

Chaochail athair Iain Ghòrdain, Iain Aonghas Gòrdan, 83, ann an Home Farm.

Fathanan

Thuirt an Comh. Gòrdan gu bheil a' choimhearsnachd feumach air fiosrachadh air na tha a' dol air adhart.

Thuirt e gu bheil dìth fiosrachaidh a' fàgail gu bheil fathanan a' dol mu sgaoil.

Dh'fhreagair bòrd na slàinte gu bheil iad air a bhith a' conaltradh ri coimhearsnachd an Eilein bho thòisich am pandemic, agus gu bheil iad a' leantainn stiùiridh nàiseanta a thaobh prìobhaideachd euslainteach.