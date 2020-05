Cead siubhail air a dhiùltadh do cha mhòr 150

Dhearbh Caledonian Mac a' Bhriuthainn gun deach cead siubhail a dhiùltadh do dh'fhaisg air 150 dràibhear bho chaidh casg air daoine gun adhbhar riatanach a bhith a' siubhal.

Bho chaidh riaghailtean a chur an sàs feuch stad a chur air sgaoileadh a' Choròna-bhìorais, chan eil cead aig daoine siubhail le CalMac ach ma tha e fìor dheatamach.

Dh'innis a' chompanaidh nach do leig an luchd-obrach aca le 145 dràibhear a dhol air bòrd suas chun an 11mh là den Chèitean leis nach robh fianais aca gun robh iad a' fuireach air eilean neo gur iad luchd-obrach riatanach a bh' annta.

Taic

Thuirt CalMac cuideachd gun do dh'iarr iad air na Poilis an cuideachadh airson dèanamh cinnteach gu bheil daoine ag innse na fìrinn dhaibh.

'S ann air seirbheisean Linne Chluaidh a chaidh a' chuid as motha de dhràibhearan a dhiùltadh.

Chaidh 55 a dhiùltadh san Leargaidh Ghallda.

Cha deach a dhiùltadh ann an Steòrnabhagh ach sianar, ceathrar ann am Malaig, dithis san Òban agus aon charbad air seirbheis Chaolas na Hearadh.