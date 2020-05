Còmhraidhean mu Urras Nàiseanta na h-Alba

Image copyright Getty Images

Dh'innis Rùnaire na Turasachd, Fearghas Ewing, gu bheil dùil ri còmhraidhean a dh'aithghearr mun t-suidheachadh aig Urras Nàiseanta na h-Alba.

Dh'innis an t-Urras nas tràithe air an t-seachdain gu bheil iad ann an staing ri linn a' Choròna-bhìorais.

Thuirt iad gu bheil còrr is 400 cosnadh ann an cunnart, is gu bheil iad a' beachdachadh air togalaichean agus fearann anns nach eil luach a thaobh dualchais a reic.

A' bruidhinn Diardaoin aig coinneimh air loidhne de Chomataidh a' Chultair is na Turasachd aig Pàrlamaid na h-Alba, thuirt Fearghas Ewing gu bheil suidheachadh an Urrais tàmailteach.

Thuirt e gu bheil an Riaghaltas a' leantainn ghnothaichean gu dlùth is gu bheil dùil ri còmhraidhean eadar Rùnaire na h-Eaconomaidh, Fiona Hyslop, is an t-Urras anns an aithghearrachd - 's dòcha ro dheireadh na seachdain.

Thuirt Mgr Ewing cuideachd aig a' choinneimh gu bheil Covid-19 air gnìomhachas na turasachd a mhilleadh, is gum biodh e fìor a ràdh nach eil turasachd idir ann an-dràsta.

Ullachadh

Dh'innis e gur e prìomh amas an Riaghaltais companaidhean turasachd a chuideachadh is a ghlèidheadh.

Thog Mgr Ewing air sgìrean dùthchail is e ag ràdh gu bheil e ag aithneachadh gu bheil iomagain ann gun till luchd-turais nuair nach eil e sàbhailte.

Thuirt e gu bheil e follaiseach gu bheil e ro thràth do dhaoine a bhith a' siubhal is gum bu chòir dhaibh fuireach aig an taigh.

Dh'innis e ge-tà, gum feumar coimhead cuideachd air an t-suidheachadh a bhios ann nuair a tha an cuingealachadh a th' ann seachad.

Thuirt e gu bheil dùil nach bi uidhir a' falbh thall thairis is gu bheil coltas ann gun gabh barrachd dhaoine làithean-saora ann an Alba fhèin.

Tha e ag ràdh gum feum ullachadh a dhèanamh gus sin a làimhseachadh gu practigeach.