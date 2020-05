Càr air a chur na theine

Tha na poileas a' lorg luchd-fianais às dèidh mar a chaidh càr a chur na theine ann an Raoghard tràth madainn Dhimàirt, 12mh là den Chèitean.

Tha iad amharasach gun deach an càr, Volkswaken Passat, a bha ann an gàradh faisg air taigh ann an Gordon Place, a chur na theine a dh'aona ghnothaich mu 00.50m Dimàirt.

Chaidh na daoine a bha am broinn an taighe a dhùsgadh le fuaim an teine, agus chur iad fios air na poileas.

Cha deach duine a ghoirteachadh, ach chaidh an càr a sgrios agus rinnear milleadh air pìos dhen taighe.

Thuirt an Constabal, Nicola Jack, gum faodadh cùisean air a bhith tòrr nas miosa mur a b'e gun do chuir na daoine às an taigh, brath orra cho luath.

"Tha sinn ag iarraidh fiosrachadh bho dhuine sam bith a bha anns an sgìre aig an àm," thuirt i.

Faodar bruidhinn ris na Poileas air 101, no Crimestoppers air 0800 555111.