Home Farm

Thuirt Ball-Pàrlamaid Albannach an Eilein Sgitheanaich, Ceit Fhoirbeis, anns a' mhadainn an-diugh gu bheil NHS na Gàidhealtachd cha mhòr a-nis a' ruith Home Farm ann am Port Rìgh. Thuirt i gun robh seo airson 's gum faigheadh luchd-còmhnaidh an cùram as fheàrr as urrainn a bhith air a thoirt dhaibh aig an àm dhuilich seo. Seo an dèidh dragh mòr a bhith air a thogail bho chionn ghoirid le Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim mun ìre de chùram a th' air a thoirt seachad anns an dachaigh-chùraim. Thuirt Àrd-Stiùiriche HC-One ann an Alba, Iain Kirk, gun robh e a' cur fàilte air an taic a bharrachd, agus an suidheachadh aig Home Farm air gluasad cho sgiobalta bho chionn ghoirid. Tha faisg air 60 duine aig Home Farm air an dearbhadh le Covid-19, le seachdnar den luchd-còmhnaidh air bàs fhaighinn.

Deuchainn

Thuirt Riaghaltas Westminster gun robh iad ann an còmhraidhean le companaidh às an Eilbheis, Roche, airson deuchainnean a dhèanamh a dh'fhaodas sealltainn gun robh an Coròna-bhìoras air daoine agus gun robh iad gu ìre air an dìon bhuaithe. Thug Slàinte a' Phobaill Shasainn cead dhan deuchainn a bhith air a cleachdadh an-raoir. Thuige seo tha oifigearan air a bhith ag ràdh nach gabhadh earbsa a chur ann an leithid de dheuchainnean.

Dùn Dè

Dh'fhaodadh gum feum pròiseact luach £1bn gus beul na h-aibhne ann an Dùn Dè a leasachadh atharrachadh ri linn staing a' Choròna-bhìorais, a rèir cheannard comhairle a' bhaile. Tha Iain Alexander cuideachd air rabhadh a thoirt seachad gum faodadh gun toir e suas ri còig bliadhna an eaconomaidh a thoirt air ais gu ìre. Thuirt e cuideachd gun robh dùil gun èirich an àireamh a tha gun obair gu mòr, agus gun do thòisich an t-ùghdarras ionadail ag ullachadh plana airson piseach a thoirt air eaconomaidh a' bhaile.

WH Smith

Dh'aithris WH Smith gun do thuit an teachd a-steach aca 85% air a' mhìos a chaidh leis gun tàinig orra a' chuid as motha de na bùithean aca a dhùnadh. Dh'èirich na reic iad air loidhne a cheithir uimhir ge-tà.

Cuirmean Ciùil

Tha rabhadh ga thoirt seachad gu bheil coltas ann nach tèid cuirmean ciùil beò a chumail gu deireadh na bliadhna aig a' char as tràithe. Tha na mìltean de luchd-sgrìobhaidh òran air a bhith a' dèanamh thagraidhean airson taic-airgid bhon bhuidhinn PRS for Music a bhios a' cruinneachadh airgid royalty. Thuirt a' bhuidheann gu bheil teachd a-steach nam ball aca air tuiteam gu mòr.

Telebhisean

Agus thuirt am BBC gun tòisichear a' clàradh Eastenders agus Top Gear a-rithist ro dheireadh na mìos. Bidh aig na sgiobaidhean ri riaghailtean a thaobh astair shòisealta a leantainn, agus bidh aig na cleasaichean ris a' mhaise-gnùise a chur orra fhèin agus am falt fhèin a dhèanamh.