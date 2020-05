Ceistean mu Home Farm

Tha càineadh ga dhèanamh air Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim air sgàth nach do dhèilig iad ri dragh mu dhachaigh-chùraim Home Farm ann am Port Rìgh na bu thràithe.

Tha seachdnar air am beatha a chall le Covid-19 ann an Home Farm agus cha mhòr 60 cùis den bhìoras ann eadar luchd-còmhnaidh is luchd-obrach.

Thàinig am bàrr Diardaoin gu bheil Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim a' dol gu cùirt ann an oidhirp an cead airson Home Farm a ruith a thoirt bhon chompanaidh leis a bheil e - HC-One.

Bha seo às dèidh do luchd-sgrùdaidh tadhal air an dachaigh gun rabhadh Dimàirt.

Nochd iad dragh mòr mun dòigh 's a bheil an goireas air a ruith.

Dh'iarr iad air NHS na Gàidhealtachd a dhol an sàs, is BPA na sgìre, Ceit Fhoirbeis, ag ràdh gur e am bòrd-slàinte a-nis a tha a' ruith na dachaigh.

Slaic

Ach thuirt am BPA Làbarach airson na Gàidhealtachd, Rhoda Ghrannd, gun robh còir aig luchd-sgrùdaidh a bhith air barrachd a dhèanamh ron a seo.

"Bha Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim air dragh a thogail mu Home Farm mus do nochd staing a' choròna-bhìorais", thuirt a' Bh.Ph. Ghrannd.

"Nam biodh iad air gluasad an uairsin airson dèanamh cinnteach gun robh Home Farm ullaichte - gun robh luchd-obrach gu leòr aca is PPE is eile - dh'fhaodadh gum biodh iad air faicinn far an robh na laigsean mus do thachair seo.

"Tha mi cinnteach gu bheil dachaighean-cùraim eile san aon suidheachadh agus bha còig aig Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim a bhith mothachail den sin.

"Tha na seann daoine anns na dachaidhean air an leigeil sìos leis nach robh iad air an dìon. Feumaidh sinn coimhead ri seo", thuirt i.

Dh'innis i cuideachd gu bheil i den bheachd gum bu chòir do luchd-obrach ann an dachaighean-cùraim a bhith a' dol fo dheuchainnean 'son Chovid-19 co-dhiù aon turas gach seachdain.

Dìon

Thuirt Dòmhnall MacAsgail bhon bhuidhinn Cùram na h-Alba, a tha a' riochdachadh na roinne cùraim neo-eisimeilich, gu bheil Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim air a bhith a' dèanamh obair mhath tro staing a' choròna-bhìorais.

"Tha mi a' smaointinn gu bheil Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim air a bhith a' leantainn chùisean gu dlùth anns a h-uile àite far an robh dragh air nochdadh", thuirt Mgr MacAsgail.

"Chaidh iad an sàs gu luath air an là a bha a' chiad bhàs ann an Home Farm is bha iad ann an conaltradh ris an dachaigh tron ghnothach air fad.

"Rinn iad sgrùdadh Dimàirt gun rabhadh. Air feadh na h-Alba tha Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim air a bhith gu mòr an sàs, is tha iad air an tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh is air taic a thoirt seachad far an robh feum air sin a dhèanamh", thuirt e.

Thuirt BPA na sgìre, Ceit Fhoirbeis, gur e an rud as cudromaiche aig an ìre seo gu bheil an luchd-còmhnaidh ann an Home Farm a' faighinn a' chùraim a tha a dhìth orra.

Tha i ag ràdh ge-tà, gu bheil tòrr cheistean aig HC-One ri freagairt a thaobh mar a tha iad a' ruith nan dachaighean-cùraim aca.