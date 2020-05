Dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd gun deach ceannard ùr fhastadh do Bhun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abair.

'S e Ciaran Iòsaph MacAonghais, a bha ron seo ag obair aig Bun-Sgoil Achadh na Creige san Òban.

'S ann às a' Ghearasdan a tha Mgr MacAonghais is ceanglaichean làidir aige le Èirisgeidh.

Choisinn e Bonn Òir an t-Seann Nòis aig a' Mhòd Nàiseanta ann an Dùn Omhain ann an 2018.

Tha e cuideachd air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith a' dealbh cùrsa na Gàidhlig air Duolingo.

"Urram"

Thòisich Mgr MacAonghais na dhreuchd ùr an t-seachdain seo.

"Tha mi air mo dhòigh glan gun deach mo chur an dreuchd mar cheannard air Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abair", thuirt Mgr MacAonghais.

"'S e urram dha-rìribh a th' ann tilleadh dhan bhaile agam fhèin agus dreuchd cho cudromach a ghabhail os làimh.

"Tha mi a' dèanamh fiughair ri bhith a' togail air an obair ionmholta a rinneadh leis an luchd-obrach, a' chlann, na pàrantan agus coimhearsnachd na sgoile san fharsaingeachd gus dèanamh cinnteach gu bheil ionnsachadh den ìre as àirde, a tha beairteach ann an cànan is cultar na Gàidhlig, againn do sgoilearan", thuirt e.

Bha sgoilearan Bhun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar air bhideo a dhèanamh roimhe feuch ceannard ùr a lorg, is an obair air a bhith bàn bho dh'fhàg Iain Iòsaph MacNèill.